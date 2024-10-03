Киев переплатил 160 миллионов за доставку подаренных вагонов метро

Аудиторы установили факт завышения оплаты КП "Киевский метрополитен" стоимости доставки из Польши 60 подаренных вагонов на 160 млн грн.

Об этом сообщает Государственная аудиторская служба.

"Среднерыночная стоимость транспортно-экспедиторских услуг по организации международной перевозки одного вагона метро из Варшавы в Киев составляет 0,5 млн грн. Зато "Киевский метрополитен" за каждый доставленный вагон заплатил 3,15 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации аудиторов, за транспортировку всех 60 вагонов, прибывших из Польши, согласно данным бухгалтерского учета, была осуществлена полная оплата на сумму 189,34 млн грн. Тогда как, по результатам исследований открытых источников информации, расчетная стоимость предоставления таких услуги могла составлять лишь около 30 млн грн.

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Также во время проведения аудита финансовой деятельности КП "Киевский метрополитен" было установлено, что предприятие-победитель, которое доставило вагоны в Киев, очевидно дебютировало в сфере транспортно-экспедиторских услуг.

Выяснилось, что в течение 2022-2023 годов оно больше никому из участников рынка не предоставляло таких услуг. Перевозка вагонов из Польши в Киев по договорам с "Киевским метрополитеном" - его единственный опыт в этом направлении, утверждают аудиторы.

Впрочем, провести встречную сверку аудиторам не удалось - их не допустили на предприятие. Из-за чего Госаудитслужба направила в Национальную полицию соответствующее письмо о содействии.

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