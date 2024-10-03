В Украине хотят создать фонд для развития бизнеса: наполнять его будут мировые учреждения

В Украине планируют создать инвестиционный фонд для развития бизнеса, куда средствами партнеров хотят привлечь 16 миллиардов евро.

Об этом сообщила глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, фонд на сумму в 16 миллиардов евро создадут до 2027 года. Его планируют запустить в рамках второго компонента программы Ukraine Facility.

К финансированию этого фонда будут приобщаться международные и европейские финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы и Всемирный банк.

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"Он сможет стать существенной поддержкой для развития бизнеса, в частности того, который будет видеть себя в развитии строительной сферы. Будем ожидать, как этот фонд заработает, чтобы он помогал и строительной отрасли в том числе", - сообщила Шуляк.