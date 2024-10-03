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Доходы госбюджета Украины в сентябре обвалились

Четверг, 3 октября 2024, 18:13 - Алексей Артемчук

В общий фонд госбюджета Украины в течение сентября поступило 122,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего по итогам сентября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 231,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Для сравнения, в августе доходы госбюджета составили 386,2 млрд грн благодаря перечислению 228,1 млрд грн международной помощи. 

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Сообщается, что до этого доходы госбюджета сокращались шесть месяцев подряд. В июле в бюджет поступило лишь 120 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Основными источниками поступлений в сентябре стали:

  • 40,2 млрд грн - НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 22,6 млрд грн - НДС с произведенных в Украине товаров (собрано 36,4 млрд грн, возмещено - 13,8 млрд грн);
  • 21,3 млрд грн - акцизного налога;
  • 20,2 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 5,6 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
  • 4,1 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины;
  • 3,7 млрд грн - рентной платы за пользование недрами.

В то же время выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,8%, Государственной таможенной службой - 86,9%. 

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По данным Государственной казначейской службы, за январь-сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,54 трлн грн.

бюджет Украина
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