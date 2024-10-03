Доходы госбюджета Украины в сентябре обвалились
В общий фонд госбюджета Украины в течение сентября поступило 122,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Всего по итогам сентября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 231,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Для сравнения, в августе доходы госбюджета составили 386,2 млрд грн благодаря перечислению 228,1 млрд грн международной помощи.
Сообщается, что до этого доходы госбюджета сокращались шесть месяцев подряд. В июле в бюджет поступило лишь 120 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Основными источниками поступлений в сентябре стали:
- 40,2 млрд грн - НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 22,6 млрд грн - НДС с произведенных в Украине товаров (собрано 36,4 млрд грн, возмещено - 13,8 млрд грн);
- 21,3 млрд грн - акцизного налога;
- 20,2 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военного сбора;
- 5,6 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
- 4,1 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины;
- 3,7 млрд грн - рентной платы за пользование недрами.
В то же время выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,8%, Государственной таможенной службой - 86,9%.
По данным Государственной казначейской службы, за январь-сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,54 трлн грн.