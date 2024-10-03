SWIFT анонсировала тестирование транзакций с цифровыми валютами

Глобальная банковская сеть обмена сообщениями SWIFT в следующем году проведет тестирование реальных транзакций с токенизированными активами и цифровыми валютами.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Банки и управленцы активами уже несколько лет исследуют возможности "токенизации" традиционных активов, таких как облигации. Они надеются, что с помощью цифровых единиц - обычно токенов на базе блокчейна, которые представляют долю базового актива - торговля станет быстрее, дешевле и эффективнее, в частности благодаря устранению посредников, вовлеченных во многих транзакциях.

Однако, пока эти технологии не получили широкого признания на рынке.

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Около 90% центральных банков мира также тестируют цифровые валюты центральных банков (CBDC) - цифровые версии фиатных денег, которые облегчают торговлю токенизированными активами. Монетарные органы пытаются освоить технологические новации, которые позволили возникнуть криптовалютам, таким как биткоин.

SWIFT, которая играет важную роль в глобальной банковской системе, уже проводит испытания как CBDC, так и токенизированных активов. В марте компания объявила о запуске новой платформы для подключения разрабатываемых CBDC к существующей финансовой системе.

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