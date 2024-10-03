Dragon Capital разрешили купить ТРЦ "Караван" в Киеве

АМКУ разрешил компании Dragon Capital "ДК Киев Аутлет" получить более 50% в ООО "Трейд Солюшинз", которой принадлежит ТРЦ "Караван Outlet" в Киеве.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

Как выяснил Forbes, с 1 октября в собственности "Трейд Солюшинз" находится ТРЦ "Караван Outlet" в Киеве и права аренды на земельный участок под ним.

ТРЦ "Караван Outlet" в Киеве состоит из двух зданий: торгово-офисного центра на 10 500 квадратных метров и ТРЦ на 46 800 квадратных метров.

Реклама:

Киевский "Караван" получает от арендаторов примерно 6-7 млн долларов в год, оценивает топ-менеджер крупной компании, которая работает на рынке коммерческой недвижимости.

ТРЦ в Киеве может стоить 80-120 млн долларов, подсчитали в Concorde Capital. По оценке Forbes Ukraine, текущая рыночная цена может быть вдвое меньше - 40-60 млн долларов.

В случае завершения сделки "Караван Outlet" может стать крупнейшим ТРЦ в портфеле Dragon Capital в Киеве.

Реклама: