Все разделы
Укр / Рус

Между Россией и Казахстаном начинается "зерновая война"

Четверг, 3 октября 2024, 15:36 - Алексей Артемчук

Россия приостановила импорт сельхозпродукции из Казахстана.

Об этом сообщает NewTimes.

Российский "Россельхознадзор" попросил Казахстан приостановить экспорт ряда сельхозпродуктов в РФ из-за болезнетворных бактерий, якобы найденных в зерне и другой агропродукции, которую экспортирует Казахстан.

Действия России могут быть ответом на полный запрет Казахстаном (с августа 2024 года) импорта пшеницы из третьих стран и стран Евразийского экономического союза, в который входит Россия.

Реклама:

Заградительные барьеры ввели для нужд птицеводческих и мукомольных предприятий. Они в виде исключения получали пшеницу из-за рубежа в рамках введенного Казахстаном еще 12 апреля полугодового эмбарго на поставки зерновых автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

В прошлом году Астана запрещала ввоз зерновых на свою территорию только автомобильным транспортом.

Казахстан Россия аграрии зерно
Реклама:
Материалы по теме
Санкции США против России удвоили торговлю юанем и рублем в Казахстане 25 сентября 2024, 10:07
Россия тайно обслуживает свои самолеты французским оборудованием 12 сентября 2024, 13:44
Казахстанский банк приостановил переводы через платежную систему РФ 29 августа 2024, 09:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте