Все разделы
Укр / Рус

Украинская IT-отрасль будет расти на 20% в год после победы в войне – ассоциация

Четверг, 3 октября 2024, 14:34 - Артур Крыжный

После победы в войне украинская IT-отрасль будет расти на 18-20% в год.

Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук в интервью ЭП.

"Как только мировая технологическая отрасль выйдет из рецессии, мы сразу будем на это реагировать", - говорит она, объясняя, почему технологическая отрасль Украины сокращается.

Вторым условием для роста IT-отрасли будет победа в войне, говорит Шевчук.

Реклама:

"Мы снова вернемся к росту на 18-20% в год, а пока в 2024 году будет незначительное падение", - добавила она.

Читайте подробнее: Повышение налогов, падение продаж, мобилизация и поиск работы. Интервью руководительницы ассоциации IT Ukraine

Или смотрите интервью в видеоформате на канале "Экономической правды".

Реклама:
IT
Реклама:
Материалы по теме
Повышение налогов, падение продаж, мобилизация и поиск работы. Интервью руководительницы ассоциации IT Ukraine 3 октября 2024, 09:00
Американская IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников-россиян 2 октября 2024, 10:42
Российские компании начали искать программистов в Африке 1 октября 2024, 19:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте