Украинская IT-отрасль будет расти на 20% в год после победы в войне – ассоциация
Четверг, 3 октября 2024, 14:34 -
После победы в войне украинская IT-отрасль будет расти на 18-20% в год.
Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук в интервью ЭП.
"Как только мировая технологическая отрасль выйдет из рецессии, мы сразу будем на это реагировать", - говорит она, объясняя, почему технологическая отрасль Украины сокращается.
Вторым условием для роста IT-отрасли будет победа в войне, говорит Шевчук.
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"Мы снова вернемся к росту на 18-20% в год, а пока в 2024 году будет незначительное падение", - добавила она.
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Или смотрите интервью в видеоформате на канале "Экономической правды".
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