Украинская IT-отрасль будет расти на 20% в год после победы в войне – ассоциация

После победы в войне украинская IT-отрасль будет расти на 18-20% в год.

Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук в интервью ЭП.

"Как только мировая технологическая отрасль выйдет из рецессии, мы сразу будем на это реагировать", - говорит она, объясняя, почему технологическая отрасль Украины сокращается.

Вторым условием для роста IT-отрасли будет победа в войне, говорит Шевчук.

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"Мы снова вернемся к росту на 18-20% в год, а пока в 2024 году будет незначительное падение", - добавила она.

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