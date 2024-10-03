Чипы из США наводили ракету РФ, которая убила ребенка во время атаки на драмтеатр Чернигова

Российская крылатая ракета "Искандер-К", которая 19 августа 2023 года ударила по центру Чернигова и убила 7 человек, в том числе 6-летнюю девочку, содержала в навигационной системе микросхемы из США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Исследователь из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Высикан нашел модуль навигационной системы SN-99 ракеты "Искандер" на площади возле театра в Чернигове, куда ударила ракета. Он содержал компоненты, изготовленные четырьмя западными компаниями. Навигационная система SN-99, которая является "мозгом" ракеты, соединила ее со спутниками и направила на город.

Маркировка на двигателе ракеты и некоторых компонентах показала, что ее собрали не раньше марта 2023 года - более чем через год после того, как США и их союзники ввели экспортные ограничения, запрещающие поставки технологий в Россию, чтобы ослабить ее оборонную промышленность.

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Эти ограничения сделали незаконными поставки западных полупроводников в Россию, если они могли быть использованы в военных целях, даже если их произвели в Китае.

"Эта ракета была новая", - говорит Высикан. "Она имела компоненты, позволявшие ей соединяться со спутником, а это означало лишь одно: она была более смертоносной".

Один из обломков, уцелевший после взрыва, был металлической платой зеленого цвета, покрытой чипами. Шрифт, выгравированный на двух полупроводниках, указывал, что это были чипы, произведенные компанией Silicon Laboratories Inc, базирующейся в Остине (США).

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Номера на чипах показали, что их изготовили на третьей неделе января и на первой неделе марта 2022 года.

Поскольку проходит несколько месяцев, пока полупроводники пройдут через глобальную цепь поставок, это свидетельствует о том, что Россия, вероятно, импортировала их после введения западных экспортных ограничений, пишет агентство.

Другие навигационные компоненты, найденные среди черниговских обломков, были изготовлены американским производителем микросхем Analog Devices, немецкой Infineon Technologies и американской компанией Integrated Silicon Solution Inc с китайским капиталом.

Напомним:

19 августа 2023 года около 11:30 утра российские войска ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.

Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.

Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".

По последним данным, в Чернигове 19 августа погибли 7 человек, среди которых один ребенок, еще 180 человек пострадали, среди них по меньшей мере 12 детей. В больницах с разными травмами находятся 46 человек, в том числе шестеро детей.

Дети и взрослые гуляли по площади перед театром.