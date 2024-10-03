Германия сократит социальные выплаты тем, кто не работает

Новый законопроект, разработанный немецким правительством, предусматривает штрафы за отказ от трудоустройства и нелегальную работу.

Об этом сообщает Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии.

Согласно законопроекту, получателям государственной социальной помощи в Германии, отказывающимся от предложенной работы или обучения без уважительной причины, сократят выплаты на 30% в течение трех месяцев.

Безработным, которые не появятся на прием в центр занятости без уважительной причины, также уменьшат выплаты на 30% на один месяц (ранее штраф составлял 10%).

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К людям, которые получают государственную социальную помощь и работают нелегально, также будут применять более жесткие санкции. Центры занятости будут юридически обязаны сообщать таможенную администрацию о подозрениях относительно незадекларированного труда.

В то же время правительство Германии устанавливает максимально допустимое время, которое люди могут тратить на дорогу до работы. Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то время на дорогу до работы в один конец должно составлять не более 2,5 часа, а если она больше - до трех часов.

Изменения в закон также предусматривают интеграционную стажировку для беженцев. Кроме того, работодатели будут получать субсидию, если освободят беженцев от работы для прохождения курсов профессионального языка.

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Изменения еще должны быть одобрены немецким парламентом. Ожидается, что они вступят в силу в конце года.