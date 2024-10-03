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В двух областях Украины ввели аварийные отключения света

Четверг, 3 октября 2024, 11:22 - Виктор Волокита

В части Харьковской и Полтавской областей 3 октября введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает "Укрэнерго". 

Отключение ввели в результате обстрелов, для недопущения перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго с 10:15.

В компании также добавили, что в Украине растет потребление электроэнергии. 3 октября его уровень по состоянию на 9:30, был на 1,5% выше, чем в предыдущий день - в среду.  А 2 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,2% больше, чем в предыдущий рабочий день - во вторник, 1 октября.

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Напомним:

Из-за российских обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Укрэнерго электроэнергия
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