В Украине планируют построить 45 гостиниц до 2026 года - исследование

На гостиничном рынке Украины на 2024-2026 годы запланирована реализация 45 новых проектов гостинично-апартаментных комплексов и 108 коттеджных городков гостиничного типа.

Об этом говорится в исследовании компании Ribas Hotels Group, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, в ближайшие два года заявленное пополнение номерного фонда составляет для гостиниц и апартаментов - 6670 номеров, для коттеджных городков - 3097 домов.

По данным исследования, на середину 2024 года в Украине функционирует 2017 гостиниц, при этом с начала полномасштабной войны было уничтожено или повреждено 12 объектов.

Реклама:

По количеству отелей лидируют операторы Optima Hotels (64 гостиницы), Ribas Hotels Group (21) и Premier Hotels and Resorts (11). Среди иностранных сетей лидерами по масштабу присутствия являются Accor с девятью отелями и Radisson с пятью.

Средняя загрузка украинских гостиниц в первой половине 2024 года составляла 34-38%, а в отдельных регионах на западе страны (во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях) достигла 60-70%.

Согласно исследованию, с 2013 года общее количество коллективных средств размещения сокращается в среднем на 175 объектов ежегодно, преимущественно за счет оздоровительных учреждений, санаториев профилакториев, пансионатов с лечением, бальнео- и грязевых больниц, туристических баз, кемпингов, баз и пансионатов отдыха.

Реклама:

В то же время количество гостиниц выросло на 9,1%, мотелей - на 10,7%, хостелов - на 28,7%.

По прогнозу аналитиков, после окончания войны туристический поток в Украине может вырасти до 14,5 млн человек. Таким образом, нынешний объем номерного фонда не сможет соответствовать спросу.

По данным Ribas Hotels Group, потенциальная потребность в номерном фонде может составлять +30-40% от нынешнего количества.

Отмечается, что в исследовании использовали данные Госстата Украины, Госагентства развития туризма, Госпогранслужбы, главных управлений статистики Киева, Львова и Львовской ОГА, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областей, Министерства культуры и стратегических коммуникаций, Госреестра недвижимых памятников Украины, Сервисного портала для туристов, Гостиничного и статистического агрегаторов.

Напомним:

Согласно другому исследованию, в Украине во втором квартале 2024 года ситуация в легкой промышленности ухудшилась; 33% компаний отчитываются о сокращении производства из-за нехватки рабочей силы, перебоев с электроэнергией и высоких цен на сырье.