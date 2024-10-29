Фонд госимущества выставил долю государства в заводе Коломойского

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию государственный пакет акций в ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" (бывший Надворнянский нефтеперерабатывающий завод).

Аукцион состоится 20 ноября в системе Prozorro.ПродажиЮ пишет LIGA.net.

ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" - одно из шести нефтеперерабатывающих предприятий Украины и единственное, которое работало с украинским сырьем. Его мощности не используются для переработки нефти с 2012 года, предприятие зарабатывает на хранении нефти и нефтепродуктов. Расположено в городе Надворная Ивано-Франковской области. Предприятие обеспечивает более 500 рабочих мест.

В 2021 году до полномасштабной войны его чистый доход превышал 2 млрд грн, в 2024 году этот показатель сократился до 8,5 млн грн.

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Акционерами Нефтехимика Прикарпатья, кроме ФГИ, являются Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) и Domennium Enterprises (14%), связанные с неформальной группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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