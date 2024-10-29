Bolt начнет работать в комендантский час по запросу городских властей Львова

Компания Bolt впервые за время полномасштабного вторжения запустила работу сервиса во время комендантского часа. Такое решение приняли по запросу местных властей.

Об этом в комментарии ЭП сообщил руководитель направления райдхейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

"Данный запуск – это новый шаг для Bolt, и мы впервые во время полномасштабного вторжения предоставляем возможность пользоваться сервисом во время комендантского часа, в частности, во Львове. Это решение было принято в ответ на запрос Львовского городского совета и Львовской областной военной администрации, чтобы обеспечить безопасное перемещение людей, когда это действительно нужно", – отметил Павлик.

По его словам, решение возобновить работу в ночное время касается только Львова, однако компания "открыта к сотрудничеству с местными органами власти и может рассмотреть возможность внедрения таких услуг и в других городах, если будет подобный запрос".

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Напомним:

Во Львове запустят пилотный проект для вызова такси через услуги Bolt и Uklon во время комендантского часа.

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Водители сервисов, которые будут работать в ночное время, должны иметь пропуск, а также военно-учетные документы. Получить пропуск можно в комендатуре. Для пассажиров такой пропуск не нужен.

Ранее Uklon был единственным сервисом, работавшим во время комендантского часа. Однако после скандала в начале года сервис прекратил работу в ночное время.