Китай планирует меньше экспортировать топлива

Китай планирует экспортировать на 12,4% меньше продуктов переработки нефти в ноябре по сравнению с этим месяцем, сообщают китайские СМИ со ссылкой на опрос OilChem.

Об этом пишет enkorr.

Общий экспорт топлива запланирован на уровне 2,54 млн тонн, из них 800 тыс. тонн бензина, 180 тыс. тонн газойля и 1,56 млн тонн керосина. Поставки бензина на 3,9% превышают октябрьские, экспорт газойля запланирован на 28% ниже, а керосина будет на 18% меньше, чем в октябре, также показал опрос.

Темпы переработки на нефтеперерабатывающих заводах продолжили падение, тем временем экспорт также падал. В сентябре экспорт 5,2 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за год. Из них экспорт бензина составил 730 тыс. тонн, что на 33% меньше за год, а экспорт дизельного топлива составил 350 тыс. тонн, резко снизившись как в прошлом году, так и в предыдущем месяце. Вырос лишь экспорт авиатоплива - на 11,8%.

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Ранее в этом месяце Китай выпустил последнюю квартальную партию квот на экспорт топлива, которая составила 9 миллионов тонн. Основная часть квот состоит из чистого очищенного топлива, а остальные 1 миллиона тонн - на бункерное топливо. Почти 6,4 миллиона тонн новых квот было выдано государственным нефтеперерабатывающим заводам, включая Sinopec, CNPC и CNOOC.

Эта последняя партия позволит увеличить общие квоты на экспорт топлива за год до 54 миллионов тонн, говорится в отчете, что практически не изменилось по сравнению с квотами на 2023 год.

Китайские нефтепереработчики в последнее время борются с падением рентабельности: в августе объемы переработки упали на 10% до 12,6 миллиона баррелей в сутки, поскольку игроки сектора ограничили производство, чтобы сохранить прибыль. Между тем они наращивали запасы со скоростью 3,2 миллиона баррелей в день, что станет самым большим месячным увеличением запасов с 2015 года, пишут аналитики ING в недавней заметке.

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Напомним:

В Украине в январе-сентябре 2024 года снизился импорт бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 919,5 тыс. т.