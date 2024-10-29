Россиян предупредили о подорожании продуктов

Продукты питания в России в следующем году могут подорожать еще на 8-20% из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка РФ.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер, передает The Moscow Times.

"Цены на продукты питания - одна из самых волатильных категорий. В 2025 году мы, скорее всего, увидим очередное повышение. Особенно это будет заметно в ценах на импортные продукты, сезонные фрукты и овощи", - сказал Леер.

По его словам, стоимость молока может увеличиться до 90 руб. за литр, что на 10-15% выше текущих значений. Говядина подорожает до 700-800 руб. за кг (рост на 12%), а свинина - до 500-600 руб. за кг (рост на 10%).

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"Кроме того, в случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15-20%", - добавил он.

При этом с начала 2024 года цены на продукты питания в России росли выше общего уровня инфляции, который по состоянию на 21 октября составил 8,4% в годовом выражении.

Так, согласно данным Росстата, картофель подорожал на 50,4% с конца прошлого года, сливочное масло - на 23,43%, сметана - на 11,96%, молоко - на 11,82%, баранина - на 21,15%, говядина - на 10,24%, хлеб - на 11,22%, а яблоки - на 13,14%.

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Ускорение продовольственной инфляции бьет прежде всего по малообеспеченным людям, у которых высока доля расходов на еду.

Российские власти часто приводят данные о снижении бедности - в 2023 году доля россиян с доходами ниже черты бедности опустилась до минимальных за всю историю 8,5% (в 2021 году - 11,1%), однако в России очень высока доля людей с доходами чуть выше черты бедности - так называемых "предбедных".

Эти люди по формальным критериям не бедны, но при ухудшении ситуации вернутся в эту категорию. К "предбедным" относятся пенсионеры, которые уже страдают от роста цен: по данным Росстата, в июле реальный (с поправкой на инфляцию) размер пенсий был на 1,3% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, доля россиян, которым хватает денег на еду, но не хватает на покупку одежды или обуви, много лет держится на уровне около 20-25%.

Напомним:

Российский центральный банк, как ожидается, повысил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 20%, до уровня, который был в начале вторжения в Украину.