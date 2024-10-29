Бизнес просит НАПК провести антикоррупционную экспертизу Нацстратегии доходов до 2030 года

Общественные организации обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой провести антикоррупционную экспертизу Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Об этом говорится в заявлении ассоциаций на сайте аналитического центра CASE Украина во вторник.

"Мы хотим обратить внимание Национального агентства по предотвращению коррупции, что в тексте этой Национальной стратегии доходов нами усматривается значительное количество коррупциогенных факторов, непосредственно указанных в Методологии проведения антикоррупционной экспертизы, что может иметь катастрофические последствия как для частного сектора, так и для экономики Украины в целом", - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, среди коррупциогенных факторов Нацстратегии авторы обращения выделяют предоставление налоговым органам доступа к банковской тайне, взыскание налогового долга без решения суда и введение поводов для проверок субъектов упрощенной системы налогообложения.

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Также, по мнению заявителей, коррупции могут способствовать предоставление правоохранительных функций таможенным органам, делегирование органам местного самоуправления дополнительных налоговых полномочий и полномочий органов контроля и закрепление принципа презумпции виновности налогоплательщиков.

Отмечается, что Нацстратегия доходов требует не частичной доработки, а полной переработки и нового утверждения на основе принципов равенства органов контроля и налогоплательщиков перед законом, презумпции правомерности решений налогоплательщика, гарантий соблюдения законных прав налогоплательщиков.

Кроме того, общественные организации настаивают на установлении четких предохранителей по недопущению любых коррупционных и других злоупотреблений налоговыми и таможенными органами.

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Обращение подписали Украинский Совет Бизнеса, Торгово-промышленная палата Украины, Совет городов защиты ФЛП, ОО "Ассоциация частных работодателей", ОС "НОРТ", ОС "Нацплатформа МСБ", ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей", бизнес-ассоциация "4Бизнес", ОО "Микробизнес Волыни", ОО "Мрия", ОО "Центр общественного контроля", просветительская инициатива "Последний капиталист", ОО "Институт социально-экономической трансформации", ГС "Центр социально-экономических исследований - CASE Украина".

Напомним:

Национальная стратегия доходов на 2024-2030 гг., утвержденная правительством 27 декабря 2023 года, предусматривает в 2024 году отмену моратория на проведение документальных проверок таможенными органами.