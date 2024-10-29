Часть украинцев дополнительно получит до 21 тысячи гривен субсидий – Шмыгаль

Украинцы, которые отапливают дома углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 000 гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, за октябрь украинцам уже было начислено 1,4 миллиарда жилищных субсидий, а также льгот.

"Всего за 10 месяцев этого года - около 29,6 млрд грн было начислено и выплачено украинцам. действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона", - добавил он.

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В частности люди, которые отапливают жилье углем, дровами, другим твердым топливом получат дополнительную выплату до 21 000 гривен. Программа охватит около 500 000 украинских семей.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, зачем правительство запускает зимнюю еПоддержку назвав ключевые цели.

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