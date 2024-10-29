Акции Ford падают, поскольку прогноз прибыли компании ухудшился

Акции Ford Motor упали на 6,6% на премаркете после того, как автопроизводитель снизил свой годовой прогноз прибыли.

Об этом сообщает Reuters.

Компания ожидает, что в 2024 году скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов составит около 10 млрд долл, по сравнению с предыдущим прогнозом в 10-12 млрд долл.

В противовес этому, конкурент General Motors на прошлой неделе повысил свои ожидания по прибыли.

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Toyota, GM и Ford сообщили о снижении темпов роста продаж в третьем квартале и остаются под давлением необходимости снижать цены на автомобили, поскольку потребители, испытывающие давление высокой инфляции, все чаще отдают предпочтение более дешевым вариантам.

Ford также предупредил об инфляционном давлении в Турции, которое увеличит стоимость фургонов Transit, продаваемых в Европе. Компания также понесла большие, чем ожидалось, расходы на гарантийное обслуживание из-за отзыва и других исправлений.

В 2024 году акции Ford снизились на 5,4%, что дает соотношение цены к прибыли около 12, по сравнению с 5,62 у GM.

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