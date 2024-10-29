Рада поддержала законопроект о сделках со следствием

Верховная Рада приняла в целом законопроект №12039 о соглашениях в уголовных производствах.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Как он пишет, суть проекта:

▪️ вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения чем требует кодекс. Например 5 вместо 8 лет

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▪️ при этом суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф

- за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. НМДГ

- за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн. НМДГ.

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- за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн. НМДГ

▪️ также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован

▪️ при этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора

▪️ в случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант который полностью возмещает убытки, платит штарф и может получить дополнительно конфискацию

"Закон надо подписать до 31 октября, чтобы получить деньги по Ukraine Facility Plan. На 4 млрд евро", - написал депутат.