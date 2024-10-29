Минфин США обнародовал правило, ограничивающее американские инвестиции в технологии Китая

Министерство финансов США обнародовало новое правило по ограничению и мониторингу американских инвестиций в Китай в области искусственного интеллекта, компьютерных чипов и квантовых вычислений.

Об этом сообщает Associated Press.

В дополнение к блокированию инвестиций в чувствительные технологические сектора Китая, правило требует от американцев и компаний в США сообщать правительству о транзакциях, связанных с технологиями и продуктами, которые могут создать угрозу национальной безопасности США.

"Инвестиции США не должны использоваться для помощи странам, вызывающим беспокойство, в развитии их военного, разведывательного и кибернетического потенциала", - заявил помощник министра финансов США по инвестиционной безопасности Пол Розен.

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Нарушителей правил могут оштрафовать на более 360 тыс долл или двойную стоимость запрещенной транзакции, в зависимости от того, какая сумма будет больше. Для контроля за новым правилом министерство финансов планирует создать специальное управление.

Представитель министерства иностранных дел Линь Цзянь заявил, что правительство выразило протест США из-за последних действий. "Китай глубоко сожалеет и решительно выступает против введения США ограничений на инвестиции в Китай", - заявил спикер.