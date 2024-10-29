Приватбанк за 364 миллиона заказал инкассаторские броневики: у Ощадбанка вышло дороже

АО Коммерческий банк "Приватбанк" 15 октября заключило соглашение с ООО "Реформ" о закупке бронированных инкассаторских автомобилей на 364,37 млн грн.

Как пишут "Наші гроші", электронные торги провели на площадке банка в два этапа, а затем отчитались о договоре в системе "Прозорро".

Всего заказали 96 бронированных специализированных оперативных инкассаторских автомобилей производства поставщика.

Переоборудованные автомобили будут иметь пассажирский и грузовой отсеки, внутреннее стальное панцерование пассажирского отсека класса защиты ПЗСА-3, эвакуационный люк, инкассаторский сейф, сейф временного хранения ценностей, систему видеонаблюдения, GPS-систему, сигнальные устройства, бойницы, брендирование "Приватбанка" и тому подобное.

Реклама:

В декабре 2023 года АО "Ощадбанк" заказывало ООО "ВиДи Юникомерс" подобные инкассаторские автомобили на другой базе Ford Transit Chassis Cab MCA 470 L3 LWB по 95 862 евро, что на 8% дороже. Они имели такую же защиту ПЗСА-3 и чуть большую полезную нагрузку 1000 кг.

В прошлый раз "Приватбанк" закупал подобные броневики еще перед полномасштабным вторжением России. Тогда, в октябре 2021 года он заказал ООО "ВиДи Элеганс" инкассаторские автомобили производства "Реформ" на такой же базе Citroen Jumper L2H2 (Франция) по 1,55 млн грн, или 50 693 евро, что на треть дешевле. Защита была такой же - ПЗСА-3, а полезная нагрузка в килограммах не указывалась ни в спецификации, ни в техническом задании. Еще там упоминался сейф временного хранения ценностей, а инкассаторский сейф не упоминался.

Сейчас у победителя был один конкурент, но информация об этом участнике не раскрывается.

Реклама:

Фирмой "Реформ" из-под Киева владеют ее директор Василий Литвин, Максим Ульянкин и Олег Басюк. Им же принадлежит киевское ООО "Завод бронированных автомобилей „Реформ". Кроме того, победитель основал франковское ООО "Реформ Запад" с Александром Федоришиным.