Минэкономики обновило гайд для инвесторов

Министерство экономики Украины опубликовало обновленный справочник с инструкциями и рекомендациями для предпринимателей, которые планируют реализовать инвестиционные проекты стоимостью от 12 млн евро.

Об этом сообщило Минэкономики.

"Обновленный гайд подробно объясняет требования к инвестиционным проектам и заявителям, включая необходимые документы и форму заявки. Важной частью гайда является пошаговая дорожная карта для инвесторов, которая поможет качественно подготовить заявку и сопроводительные документы", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

По его словам, качественная подготовка заявки является первым и чрезвычайно важным шагом, от которого зависит скорость рассмотрения документов.

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Государственную поддержку могут получить инвесторы с проектами объемом от 12 млн евро и сроком реализации до 5 лет. Приоритетными являются отрасли перерабатывающей промышленности, добыча полезных ископаемых, транспорт, логистика, образование, наука, здравоохранение, управление отходами, искусство, культура, туризм, спорт и электронные коммуникации. в гайде также размещены ссылки на Закон Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов" и другие нормативно-правовые акты.

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