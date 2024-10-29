В Днепре чиновники присвоили 10 миллионов, завышая цены на товары для армии

Бюро экономической безопасности (БЭБ) направили в суд обвинение в незаконном завладении 10,5 млн грн госсредств путем закупки военных товаров по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Расследование установило, что средства, выделенные для поддержки территориальной обороны Днепра в рамках программы на 2022-2026 годы, были использованы на закупки товаров для сил обороны Украины по завышенным ценам.

Среди таких закупок - монокуляры ночного видения, тепловизоры, бытовая техника, текстильные изделия, мебель, генераторы и другое оборудование.

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Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для четырех подозреваемых должностных лиц горсовета Днепра. Им грозит лишение свободы с ограничением права занимать должности.