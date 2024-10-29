Язык и медицина: в Украине нашли нарушения в рекламоносителях
В Украине основные виды нарушений при размещении рекламоносителей - языковое законодательство и медицинская реклама.
Об этом сообщил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
"Госпродпотребслужба Украины подвела итоги мониторинга рекламной деятельности за 9 месяцев 2024 года. За этот период специалисты исследовали более 15,2 тысячи рекламоносителей и выявили ряд нарушений, свидетельствующих о необходимости дальнейшего усиления надзора за рекламным рынком. Особенно много нарушений зафиксировано в Харьковской области и городе Киеве", - отметил Андрей Крейтор.
Ключевые показатели мониторинга:
- - 1975 нарушений в сфере рекламы, касающихся недобросовестного контента, языкового законодательства и других аспектов.
- - 4,5 млн грн - общая сумма наложенных штрафных санкций
- - 56 решений о признании рекламы недобросовестной и скрытой.
- - 72 решения о приостановлении распространения рекламы.
Самые распространенные нарушения:
Использование негосударственного языка:
Зарегистрировано 469 случаев распространения рекламы с нарушениями языкового законодательства, в частности с использованием языка государства-агрессора.
Сумма штрафных санкций за эти нарушения составила 1,1 млн грн. Больше всего было зафиксировано нарушений в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Херсонских областях.
Реклама медицинских товаров и услуг:
Выявлено 213 нарушений в рекламе лекарственных средств, методов профилактики и лечения. Наиболее распространенные нарушения - отсутствие предупреждений о вреде самолечения и привлечение к рекламе лиц, выдающих себя за врачей. По этим случаям наложено штрафов на общую сумму 582,3 тыс. грн.
Напомним:
В Верховной Раде планируются полностью запретить рекламу азартных игр, кроме непосредственно в игорных заведениях.