Кассовые обороты банков выросли на 12% - НБУ
Поступления наличности в кассы банков за январь-сентябрь 2024 года составили 2 038,7 млрд грн, что на 11,9% больше, чем в 2023 году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что выдача наличных также увеличилась на 12,5% и достигла 2 067,3 млрд грн.
Рост связан с восстановлением экономической активности, увеличением зарплат и социальных выплат. В то же время на увеличение объемов выдачи наличных повлияли риски безопасности, в частности обстрелы энергетических объектов.
Больше всего наличность выдавалась по операциям с платежными картами (85,1%), для поддержки операторов почтовой связи (3,8%) и для покупки иностранной валюты (3,4%).
Основные источники поступлений: торговая выручка (31,6%), операции с платежными карточками (23,4%), продажа иностранной валюты (18,2%) и выручка от услуг (12,9%).
В целом объемы кассовых оборотов банков за девять месяцев 2024 года превысили уровень 2021 года на 11%.