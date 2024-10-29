Кличко назвал окончательную дату, когда начнут включать отопление для домов Киева

С 30 октября в Киеве начнут отопительный сезон для жилых домов.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"С 30 октября начинаем в Киеве отопительный сезон для жилого фонда. Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание", - сообщил он.

Он отметил, что такое решение приняли, учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов.

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Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо около 7 дней.

Напомним:

Городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах для экономии газа.

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В Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы, а жилые дома начнут подключать при температуре +8 градусов по Цельсию.

С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

Украина накопила 12,2 млрд кубометров газа и 3 млн тонн угля, чего достаточно для прохождения зимы.