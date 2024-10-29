Кличко назвал окончательную дату, когда начнут включать отопление для домов Киева
С 30 октября в Киеве начнут отопительный сезон для жилых домов.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"С 30 октября начинаем в Киеве отопительный сезон для жилого фонда. Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание", - сообщил он.
Он отметил, что такое решение приняли, учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов.
Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо около 7 дней.
Напомним:
Городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах для экономии газа.
В Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы, а жилые дома начнут подключать при температуре +8 градусов по Цельсию.
С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.
Украина накопила 12,2 млрд кубометров газа и 3 млн тонн угля, чего достаточно для прохождения зимы.