Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 29 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 1 копейку, евро уменьшился - на 2 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,32 грн, евро - 44,69 грн (на 28 октября доллар - 41,31 грн, евро - 44,71 грн).

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,58 - 41,65 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,10 - 45,25 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,60 грн (курс на 28 октября - 41,15 - 41,56 грн);

Евро - 44,60 - 45,20 грн (курс на 28 октября - 44,50 - 45,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,06 - 41,60 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,15 - 41,58 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.