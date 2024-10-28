Продажи McDonald's упали после вспышки кишечной палочки

Продажи McDonald's Corp. упали после новостей об инфицировании кишечной палочкой, связанном с закусками сети Quarter Pounders (Чизбургер).

Об этом сообщает Bloomberg

Отмечается, что транзакции упали на 6% по сравнению с 2023 годом в последующие дни после объявления об отравлении, что привело к снижению общего объема продаж.

Вспышка нанесла удар по McDonald's, который работал над тем, чтобы остановить падение посещаемости с помощью таких предложений, как предложение еды за 5 долларов и громкая маркетинговая кампания, связанная с лимитированным куриным биг-маком.

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Транзакции в McDonald's росли за несколько недель до того, как об инфекции стало известно общественности.

Напомним:

Акции McDonaldʼs упали почти на 7% после того, как вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами Роял Чизбургер сети ресторанов, привела к смерти одного человека и заболеванию 49 человек в США.

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Сети фастфуда США избавляются от лука после серии отравлений в McDonald'sСети фастфуда США начали изымать свежий лук из своих блюд после того, как этот овощ был назван вероятным источником вспышки кишечной палочки в ресторанах McDonald's, в результате которой заболели 49 человек, один человек умер.