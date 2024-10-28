БЭБ разоблачило экспортера зерна и вернуло в госбюджет почти 13 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в Киевской области разоблачили компанию-экспортера, которая умышленно уклонилась от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что руководитель компании, занимающейся экспортом сельскохозяйственной продукции, умышленно не отразил в декларации по налогу на прибыль операции по получению зерновых культур, которые в дальнейшем планировали экспортировать в страны ЕС. Таким образом, компания уклонилась от уплаты 12,6 млн грн налогов.

В сообщении добавляют, что сумма нанесенного государству ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

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Директору предприятия-нарушителя сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенного государству ущерба в полном объеме. Средства уже уплачены в бюджет. Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности", - резюмировали в БЭБ.

Напомним:

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Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области прекратили распространение контрафактных подакцизных товаров на территории Ивано-Франковской и Киевской областей.