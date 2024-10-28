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Укр / Рус

Комитет Рады рекомендовал принять бюджет 2025 года в первом чтении

Понедельник, 28 октября 2024, 19:00

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении Бюджет 2025 года и проект Бюджетных выводов.

Об этом сообщает Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

Отмечается, что среди ключевых изменений, которые комитет предлагает Правительству внести в проект государственного бюджета является направление всех источников наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд в 2025 году) на первоочередные нужды прежде всего потребности национальной безопасности и обороны, выделение не менее 2 млрд на гуманитарное разминирование.

По словам депутата Ярослава Железняка, в комитете поддержали увеличение зарплат прокурорам на 37%.

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Кроме этого также было предложено:

  • исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство;
  • Аппарат Верховной Рады с 1 апреля 2025 года переходит в грейдовую систему оплаты труда;
  • так называемая "чернобыльская пенсия"/доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год (цена вопроса выплаты пенсий новым "поселенцам" - около 15 млрд);
  • пересмотреть идею введения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение;
  • рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд) на новые пассажирские вагоны;
  • рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги;
  • определиться относительно целесообразности перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов ОМС, то есть оставить 12,9 млрд бюджетам ОМС.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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