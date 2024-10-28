Комитет Рады рекомендовал принять бюджет 2025 года в первом чтении

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении Бюджет 2025 года и проект Бюджетных выводов.

Об этом сообщает Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

Отмечается, что среди ключевых изменений, которые комитет предлагает Правительству внести в проект государственного бюджета является направление всех источников наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд в 2025 году) на первоочередные нужды прежде всего потребности национальной безопасности и обороны, выделение не менее 2 млрд на гуманитарное разминирование.

По словам депутата Ярослава Железняка, в комитете поддержали увеличение зарплат прокурорам на 37%.

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