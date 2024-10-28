Комитет Рады рекомендовал принять бюджет 2025 года в первом чтении
Понедельник, 28 октября 2024, 19:00
Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении Бюджет 2025 года и проект Бюджетных выводов.
Об этом сообщает Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.
Отмечается, что среди ключевых изменений, которые комитет предлагает Правительству внести в проект государственного бюджета является направление всех источников наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд в 2025 году) на первоочередные нужды прежде всего потребности национальной безопасности и обороны, выделение не менее 2 млрд на гуманитарное разминирование.
По словам депутата Ярослава Железняка, в комитете поддержали увеличение зарплат прокурорам на 37%.
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Кроме этого также было предложено:
- исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство;
- Аппарат Верховной Рады с 1 апреля 2025 года переходит в грейдовую систему оплаты труда;
- так называемая "чернобыльская пенсия"/доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год (цена вопроса выплаты пенсий новым "поселенцам" - около 15 млрд);
- пересмотреть идею введения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение;
- рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд) на новые пассажирские вагоны;
- рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги;
- определиться относительно целесообразности перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов ОМС, то есть оставить 12,9 млрд бюджетам ОМС.
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