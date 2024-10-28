"єОселя": увеличивается доля приобретенного жилья у застройщика

В Украине с 2024 года украинцы получили 7 450 кредитов на 12,7 млрд грн на приобретение жилья по программе доступных кредитов еОселя. Увеличивается доля приобретенного жилья у застройщика - с начала года почти 1696 кредитов выдано на такой тип недвижимости.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что также 529 кредитов выдано на приобретение жилья на этапе строительства. Другие кредиты украинцы получили на приобретение жилья на вторичном рынке.

"Всего за все время действия программы еОселя 13 775 семей получили кредиты на сумму более 22,2 млрд грн. Также за все время украинцы приобрели 428 частных домов. Условия программы недавно изменились, отныне программа становится ориентированной на новое или сданное в эксплуатацию жилье не более чем три года назад", - рассказал заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

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Сейчас военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

За прошедшую неделю украинцы оформили 196 кредитов на 348 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

107 военнослужащих и силовиков

17 педагогов

16 медиков

5 ученых

Кредиты под 7% получили:

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38 украинцев без собственного жилья

8 ВПЛ

5 ветеранов

Больше всего кредитов выдано в Киевской области - 59, городе Киеве - 48, Одесской области - 13, Ивано-Франковской и Львовской областях - по 8.

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