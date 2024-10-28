Недостроенный небоскреб Sky Towers в Киеве не смогли продать

28 октября должна была стартовать продажа недостроенного многофункционального комплекса в Киеве - Sky Towers.

На сайте системы электронных торгов арестованным имуществом CETAM указано, что аукцион так и не состоялся, пишет LIGA.net.

Это уже четвертый аукцион, стартовая цена за лот на котором составляла почти 937,4 млн гривен. 27 сентября, когда комплекс пытались продать в третий раз, он стоил почти 1,102 млрд гривен.

Недострой подешевел на 15% от предыдущей стоимости.

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На четвертый аукцион было заявлено пять участников, однако ни один из них не уплатил гарантийный взнос в размере 46,8 млн гривен (5% от стоимости лота), поэтому их заявки были отклонены. Во время предыдущих торгов заявились десять участников, но ни один из них также не оплатил гарантийный взнос.

Напомним:

Строительство Sky Towers начала компания KDD Group (Kyiv Donbas Development Group) в 2007 году. По состоянию на 2021 год крупнейшими акционерами девелопера были гражданин США Александр Левин, структуры агрохолдинга Kernel Андрея Веревского и братья Вячеслав и Александр Константиновские.

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