Индонезия запретила продажу новейших iPhone: причина

Власти Индонезии запретили продажу смартфонов iPhone 16 из-за того, что местное подразделение Apple не выполнило требования страны по 40% локализации производства смартфонов и планшетов.

Об этом сообщает Bloomberg.

"iPhone 16 пока нельзя продавать в Индонезии. Использование телефона теперь незаконно", - сказал министр промышленности Индонезии Агуса Гумиванга Картасасмита.

Ранее Минпромышленности заявило, что Apple инвестировала в Индонезию лишь 1,5 трлн рупий (95 млн долл), что ниже обещанных 1,7 трлн рупий. Apple построила в стране четыре академии разработчиков вместо создания местного производственного предприятия.

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Производители телефонов, такие как Samsung Electronics и Xiaomi, открыли заводы в Индонезии, чтобы соответствовать правилам внутренней локализации, введенные в 2017 году. Производителям электроники необязательно локализовать продукты до 40%, они могут выполнять требования и другими способами: например, закупать в Индонезии материалы или нанимать местных рабочих.

Отмечается, что Apple не входит в число крупнейших брендов смартфонов в Индонезии, но для компании это потенциальный рынок. В стране с населением 250 млн человек зарегистрировано более 350 млн активных мобильных телефонов.

В сообщении добавляют, что Индонезия имеет давнюю историю использования торговых ограничений, чтобы заставить иностранные компании производить больше товаров в стране.

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В 2024 году правительство ужесточило правила импорта широкого спектра товаров, что привело к дефициту ноутбуков и автомобильных шин. С другой стороны, длительный запрет на экспорт минеральных руд, таких как никель, привел к быстрому развитию сектора аккумуляторов в Индонезии.