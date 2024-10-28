Китай запускает новый инструмент кредитования для подъема экономики

Центральный банк Китая запустил новый инструмент кредитования, чтобы влить больше ликвидности на рынок и поддержать кредитный поток в банковской системе.

Об этом сообщает Reuters.

Около 2,9 трлн юаней (406,6 млрд долл) среднесрочных кредитов должны быть погашены в период до конца декабря, что затруднит для банков финансирование инвестиций и оживление слабого роста второй по величине экономики мира.

Народный банк Китая заявил, что он активировал механизм операций прямого обратного репо на открытом рынке с целью поддержания достаточного уровня ликвидности в банковской системе и дальнейшего обогащения политического инструментария центрального банка.

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В отдельном заявлении, анонсирующем новый инструмент, Центробанк сообщил, что будет использовать его для торговли с первичными дилерами ОВГЗ на ежемесячной основе.

Отмечается, что новый инструмент будет иметь срок действия менее одного года, что дольше, чем у обычных операций обратного репо, которые обычно имеют срок действия семь, 14 или 28 дней, проводятся ежедневно и обычно требуют залога.

Напомним:

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Центральный банк Китая обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения второй по величине экономики мира.