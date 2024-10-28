Акции Philips упали на 16% за день впервые за 26 лет: причины

Philips заявил, что спрос в Китае значительно упал за последние месяцы, что заставило компанию снизить прогноз продаж, а ее акции упали на 16%.

Об этом сообщает Reuters.

В общем, сравнительные заказы упали на 2% по сравнению с 2023 годом, поскольку рост в остальном мире частично компенсировал проблемы в Китае.

Акции компании Philips, которая продает продукцию от зубных щеток до систем медицинской визуализации, упали на 16% и понесли самые большие однодневные потери за последние 26 лет.

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Теперь Philips ожидает, что ее сравнительные продажи вырастут лишь на 0,5%-1,5% в 2024 году, по сравнению с предыдущим прогнозом от 3% до 5%, который, по ее словам, все еще будет выполнен в других регионах.

В этом году акции выросли почти на 50%, поскольку компания оправилась от массового отзыва устройств, помогающих засыпать. Опасения крупных судебных издержек сократили рыночную стоимость Philips примерно на две трети в период с 2021 по 2023 год.

Компания заявила, что на нее повлияло ухудшение потребительского доверия в Китае и антикоррупционная кампания, проводимая там под руководством государства, которая привела к сокращению заказов со стороны китайских больниц.

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Philips стала последней из ряда мировых компаний, которые предупредили о состоянии китайской экономики, продолжающей ухудшаться, несмотря на усилия Пекина, направленные на улучшение ситуации.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составила 516 млн евро, что на 13% больше, чем в прошлом году, поскольку снижение расходов увеличило маржу прибыли до 11,8%.

Компания Philips заявила, что ожидает, что ее годовая маржа базовой прибыли составит около 11,5%, что является верхней границей предыдущего прогноза.