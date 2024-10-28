Украина стала членом сельскохозяйственного фонда ООН: что получат аграрии

Украина официально стала членом Международного фонда сельского развития (IFAD).

Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Это стратегический шаг, над которым работали Минагрополитики и после последней рабочей встречи с представителями IFAD в Риме нам удалось стать 179 страной-членом", - отметил министр.

Он добавил, что эта организация - единственное агентство Организации Объединенных Наций, полностью сосредоточена на трансформации сельского хозяйства, развития сельской экономики и продовольственных систем.

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Членство в IFAD дает Украине новые возможности и перспективы, которые будут способствовать развитию агросектора в целом, заявил Коваль.

Сообщается, что приоритет IFAD - развитие малого фермерства. Их поддержка позволит производителям повысить конкурентоспособность, укрепить позиции на рынке и повлияет на развитие аграрного сектора страны в целом.

Также украинские производители будут иметь доступ к недорогим финансовым ресурсам, грантовой поддержке, к участию в тендерах Фонда для закупок товаров и услуг, к инвестициям для поддержки устойчивого развития.

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Напомним:

Верховная Рада Украины ратифицировала решение о присоединении Украины к соглашению об учреждении Международного фонда сельскохозяйственного развития.