Умер владелец корпорации Kadorr Аднан Киван

Основатель корпорации Kadorr Group Аднан Киван ушел из жизни.

Об этом сообщила пресс-служба группы.

"Сегодня 28 октября ушел из жизни основатель корпорации Kadorr Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством", - говорится в сообщении.

Как пишет "Укринформ", Аднан Киван был украинским мультимиллионером и бизнесменом арабско-сирийского происхождения, владельцем компании Kadorr Group, издания Kyiv Post и 7 канала в Одессе.

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Киван входил в список 100 самых богатых украинцев с состоянием $240 млн по оценке Forbes.