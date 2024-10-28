Умер владелец корпорации Kadorr Аднан Киван
Понедельник, 28 октября 2024, 10:49 -
Основатель корпорации Kadorr Group Аднан Киван ушел из жизни.
Об этом сообщила пресс-служба группы.
"Сегодня 28 октября ушел из жизни основатель корпорации Kadorr Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством", - говорится в сообщении.
Как пишет "Укринформ", Аднан Киван был украинским мультимиллионером и бизнесменом арабско-сирийского происхождения, владельцем компании Kadorr Group, издания Kyiv Post и 7 канала в Одессе.
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Киван входил в список 100 самых богатых украинцев с состоянием $240 млн по оценке Forbes.
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