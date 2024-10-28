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Банки обновили курс валют: доллар и евро выросли

Понедельник, 28 октября 2024, 10:28 - Артур Крыжный

По состоянию на 28 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 5 копеек, евро увеличился - на 17 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,31 грн, евро - 44,71 грн (на 25 октября доллар - 41,26 грн, евро - 44,54 грн).

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,50 - 41,55 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,16 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,15 - 41,56 грн (курс на 25 октября - 41,15 - 41,55 грн);
  • Евро - 44,50 - 45,15 грн (курс на 25 октября - 44,50 - 45,10 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
  • Ощадбанк - 41,15 - 41,75 грн;
  • Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;
  • ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;
  • Райффайзен - 41,05 - 41,51 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.

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