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В двух областях Украины аварийные отключения света

Понедельник, 28 октября 2024, 09:58 - Артур Крыжный

В Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает Сумыоблэнерго и Полтаваоблэнерго.

Так, по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. С 9 утра отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди).

В Полтавской области с 9 утра аварийные отключения ввели на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов Полтавской области.

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