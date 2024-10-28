Цены на нефть отреагировали на авиаудар Израиля по Ирану

Цены на нефть упали более чем на $3 за баррель после того, как Израиль нанес удар по Ирану, однако обошли нефтяные и ядерные объекты, что не нарушило энергоснабжение и способствовало снижению геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent и американскую West Texas Intermediate открылись на самых низких уровнях с 1 октября. По состоянию на утро Brent торговалась на уровне $72,59 за баррель, снизившись на $3,46 или 4,6%, тогда как WTI уменьшилась на $3,37 или 4,7%, до $68,41 за баррель.

На прошлой неделе эталонные цены выросли на 4% на фоне волатильных торгов, когда рынок учитывал неопределенность относительно масштаба израильского ответа на иранскую ракетную атаку 1 октября и предстоящие выборы в США.

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Десятки израильских самолетов завершили три волны ударов перед рассветом в субботу по ракетным заводам и другим объектам вблизи Тегерана и на западе Ирана - это стало последним эпизодом в обострении конфликта между соперниками на Ближнем Востоке.

Аналитики отметили, что геополитическая надбавка, которая образовалась в ценах на нефть в связи с ожиданием израильского ответного удара, снизилась.

"Более ограниченный характер ударов, в том числе избежание нефтяной инфраструктуры, повысил надежды на путь к деэскалации, что способствовало снижению надбавки за риск на несколько долларов за баррель", - сказал Сол Кавоник, аналитик по энергетике MST Marquee из Сиднея.

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"Рынок внимательно будет следить за подтверждением того, что Иран не осуществит контрудар в ближайшие недели, поскольку это может снова привести к росту надбавки за риск".

Аналитик Австралийского банка Содружества Вивек Дхар ожидает, что внимание рынка переключится на переговоры о прекращении огня между Израилем и поддерживаемой Ираном группой ХАМАС, которые возобновились на выходных.

"Несмотря на избрание Израилем ограниченного ответа на Иран, мы сомневаемся, что Израиль и иранские прокси-силы (то есть ХАМАС и Хезболла) на пути к длительному прекращению огня", - отметил он в своей записке.

Аналитики Citi снизили свою трехмесячную целевую цену для Brent до $70 за баррель с $74, учитывая меньшую надбавку за риск в краткосрочной перспективе, сообщили они в аналитической записке.