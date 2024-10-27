Google разработает искусственный интеллект, который сможет управлять компьютерами - The Information

Getty images

Alphabet's (владелец Google) разрабатывает технологию искусственного интеллекта, которая возьмет на себя управление компьютером для выполнения таких задач, как исследования и покупки.

Об этом сообщает издание The Information, передает Reuters.

Google намерен продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis уже в декабре с выпуском своей следующей флагманской модели большого языка Gemini, говорится в сообщении со ссылкой на людей, которые непосредственно знакомы с продуктом.

Anthropic и Google пытаются продвинуть концепцию на шаг дальше с помощью программного обеспечения, которое взаимодействует непосредственно с компьютером или браузером человека, говорится в отчете.

Реклама:

По сообщению Reuters, подобную технологию также разрабатывает Microsoft, которая поддерживает OpenAI.

Напомним:

Федеральный судья в Калифорнии удовлетворил просьбу компании Google временно приостановить действие судебного постановления, которое требует от нее открыть свой магазин приложений Play для большей конкуренции.

Реклама: