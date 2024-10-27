Бразилия оштрафовала крупнейшего в мире мясопереработчика за покупку скота с земель Амазонии

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Бразильское агентство по охране окружающей среды (IBAMA) наложило 365 млн реалов ($64 млн) штрафов на мясоперерабатывающие предприятия, включая крупнейшую в мире компанию JBS SA, за выращивание или покупку скота на незаконно вырубленных землях в Амазонии.

Об этом сообщает Reuters.

IBAMA сообщила, что обнаружила 69 хозяйств, которые продали 18 000 голов крупного рогатого скота, выращенного на вырубленных землях, и 23 мясоперерабатывающие компании, которые купили этот скот в штатах Пара и Амазонас.

По словам IBAMA, операция была направлена на сдерживание вырубки лесов в Амазонии путем мониторинга цепи, которая производит или продает скот с незаконно вырубленных территорий.

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Компания JBS отрицает, что покупает скот с объектов, названных IBAMA.

"Ни одна из закупок JBS, указанных IBAMA, не была осуществлена из районов, на которые распространяется эмбарго", - заявили в компании.

В заявлении JBS добавила, что ее система геопространственного мониторинга гарантирует, что компания не покупает животных с ферм, причастных к незаконной вырубке лесов, вторжению на земли коренных народов или в природоохранные зоны.

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В 2013 году ряд мясоперерабатывающих компаний подписали обязательства с прокуратурой, согласившись не покупать скот с ранчо, которые были вырублены незаконно или занесены в черный список за экологические преступления.

JBS и более десятка других крупных сельскохозяйственных фирм также обязались к 2025 году исключить вырубку лесов из своих цепей поставок.