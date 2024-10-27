"Может представлять угрозу жизни": фирма продала полиции охраны некачественные бронежилеты

Фото: strila-bron.prom.ua

Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с ЧП "Стрела" в пользу управления полиции охраны в Харьковской области 887 тыс грн убытков, полученных после поставки некачественных бронежилетов.

Об этом свидетельствует решение суда от 23 октября.

В сентябре 2023 года управление полиции охраны в Харьковской области заказало ЧП "Стрела" чехлы к бронежилетам и бронепластины на 887 тыс грн.

Речь идет о 120 чехлах к бронежилетам производства ЧП "Стрела" по 4 692 грн и 120 комплектов бронеплит 4 класса защиты по 2 700 грн производства ООО ОП "Дебора-Электро".

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В июле 2024 года следователь ГБР в ходе расследования уголовного производства относительно обстоятельств закупки установил, что бронежилеты не выдержали баллистические испытания и не соответствуют 4-му классу защиты. Также следствие выяснило: бронежилеты не имеют заводских маркировок (бирок).

Несмотря на то, что ЧП "Стрела" предоставило суду подтверждение от органа сертификации ГП "Кривбассстандартметрология", что бронепластины с антирекошетной защитой соответствуют 4-му классу защиты, суд пришел к другому выводу.

Суд установил, что в течение гарантийного срока полиция охраны нашла недостатки качества товара, которые не могли быть обнаружены при обычной приемке товара (скрытые недостатки), в результате чего управление полиции охраны не могло использовать бронежилеты по назначению.

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Кроме того, согласно экспертизе Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, ликвидационная стоимость бронежилетов равна нулю, а потеря активов (материальный ущерб) составляет 887 тыс грн.

Суд также установил, что пробой бронежилетов имеет критическое несоответствие и является основанием для браковки всей партии. А поскольку управление полиции охраны получило бронежилеты во время действия военного положения, то такая ситуация, как считает суд, "может представлять угрозу жизни и здоровью тех лиц, которые будут его (товар - ред.) использовать, что недопустимо".

В результате суд взыскал с ЧП "Стрела" 887 тыс грн убытков и 62 тыс грн штрафа.

Владельцем и руководителем ЧП "Стрела" из города Каменское Днепропетровской области является Александр Лобанцев.