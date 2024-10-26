Китайские хакеры атаковали телефоны, связанные с кампанией Харрис - Reuters

Китайские хакеры, которые взломали систему Verizon, атаковали телефоны людей, связанных с кампанией кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По сообщениям СМИ, объектами атак также стали кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Кампания Трампа не подтвердила, что телефоны Трампа и Вэнса были атакованы.

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Изданию Reuters удалось получить информацию о кибератаке на кампанию Камалы Харрис от анонимного источника.

На этой неделе кампания Трампа получила информацию о том, что Трамп и Вэнс были среди ряда людей в правительстве и вне его, чьи телефонные номера стали мишенью из-за проникновения в телефонные системы Verizon (VZ.N), что открывает новые вкладки, говорится в сообщении Times.

Крупнейшая телекоммуникационная компания США Verizon заявила, что ей известно о попытке атаковать американские телекоммуникационные компании и собрать разведывательную информацию, компания добавила, что сотрудничает с правоохранительными органами.

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