Китайские хакеры атаковали телефоны, связанные с кампанией Харрис - Reuters
Китайские хакеры, которые взломали систему Verizon, атаковали телефоны людей, связанных с кампанией кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По сообщениям СМИ, объектами атак также стали кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнс.
Кампания Трампа не подтвердила, что телефоны Трампа и Вэнса были атакованы.
Изданию Reuters удалось получить информацию о кибератаке на кампанию Камалы Харрис от анонимного источника.
На этой неделе кампания Трампа получила информацию о том, что Трамп и Вэнс были среди ряда людей в правительстве и вне его, чьи телефонные номера стали мишенью из-за проникновения в телефонные системы Verizon (VZ.N), что открывает новые вкладки, говорится в сообщении Times.
Крупнейшая телекоммуникационная компания США Verizon заявила, что ей известно о попытке атаковать американские телекоммуникационные компании и собрать разведывательную информацию, компания добавила, что сотрудничает с правоохранительными органами.