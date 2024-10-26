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У фирмы, которая усовершенствовала участок Киев-аэропорт "Борисполь", отсудили 7 миллионов

Суббота, 26 октября 2024, 14:15 - Виктор Волокита
 
Фото: Укринформ

Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "Рилейд" в пользу АО "Укрзализныци" 7,13 млн грн. Частная фирма, которая получила подряд в сговоре с другим предприятием, выполняла работы при строительстве железнодорожного пассажирского сообщения Киев-аэропорт "Борисполь".

Об этом свидетельствует решение суда от 10 октября. 

Как выяснил суд, в сентябре 2018 года региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" "Укрзализныци" заказала "Рилейд" изготовление и монтаж металлоконструкций навеса над платформами, павильоном на объекте строительства железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев-Международный аэропорт "Борисполь" за 5,94 млн грн. 

Согласно дополнительному соглашению, цена была увеличена. До конца 2018 года филиал "Укрзализныци" перечислил подрядчику 7,13 млн грн.

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Как установил суд, на торгах в "Прозорро" конкурентом "Рилейд" было ООО "Укрспецтехрембуд". 

В 2023 году Антимонопольный комитет решил, что "Рилейд" и "Укрспецтехрембуд" нарушили закон о защите экономической конкуренции, согласовав свои действия при подготовке и участии в закупке, которые привели к искажению результатов торгов.

Антимонопольщики установили факты обмена между "Рилейд" и "Укрспецтехрембуд" информацией, в частности:

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  • использование одного и того же IP-адреса; 
  • наличие общих работников; 
  • наличие хозяйственных отношений; 
  • использование одного электронного адреса; 
  • коммуникация между участниками процедуры закупки.

В результате, суд признал недействительным договор между "Укрзализныцей" и ООО "Рилейд", и взыскал с частной фирмы 7,13 млн грн.

Причем, суд также установил, что Госаудитслужба не исследовала отношения между "Рилейд" и "Укрспецтехрембуд".

Согласно youcontrol, до 2020 года основателем и руководителем столичного ООО "Рилейд" был киевлянин Юрий Кулаков. Сейчас учредителем и директором предприятия является Василий Никула из села Багна Черновицкой области. 

Киевское "Укрспецтехрембуд" записано на Дмитрия Тодераша из Черновцов. До 2019 года его владельцем был Роман Спиндзак из Ивано-Франковской области. 

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