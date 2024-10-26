У фирмы, которая усовершенствовала участок Киев-аэропорт "Борисполь", отсудили 7 миллионов
Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "Рилейд" в пользу АО "Укрзализныци" 7,13 млн грн. Частная фирма, которая получила подряд в сговоре с другим предприятием, выполняла работы при строительстве железнодорожного пассажирского сообщения Киев-аэропорт "Борисполь".
Об этом свидетельствует решение суда от 10 октября.
Как выяснил суд, в сентябре 2018 года региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" "Укрзализныци" заказала "Рилейд" изготовление и монтаж металлоконструкций навеса над платформами, павильоном на объекте строительства железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев-Международный аэропорт "Борисполь" за 5,94 млн грн.
Согласно дополнительному соглашению, цена была увеличена. До конца 2018 года филиал "Укрзализныци" перечислил подрядчику 7,13 млн грн.
Как установил суд, на торгах в "Прозорро" конкурентом "Рилейд" было ООО "Укрспецтехрембуд".
В 2023 году Антимонопольный комитет решил, что "Рилейд" и "Укрспецтехрембуд" нарушили закон о защите экономической конкуренции, согласовав свои действия при подготовке и участии в закупке, которые привели к искажению результатов торгов.
Антимонопольщики установили факты обмена между "Рилейд" и "Укрспецтехрембуд" информацией, в частности:
- использование одного и того же IP-адреса;
- наличие общих работников;
- наличие хозяйственных отношений;
- использование одного электронного адреса;
- коммуникация между участниками процедуры закупки.
В результате, суд признал недействительным договор между "Укрзализныцей" и ООО "Рилейд", и взыскал с частной фирмы 7,13 млн грн.
Причем, суд также установил, что Госаудитслужба не исследовала отношения между "Рилейд" и "Укрспецтехрембуд".
Согласно youcontrol, до 2020 года основателем и руководителем столичного ООО "Рилейд" был киевлянин Юрий Кулаков. Сейчас учредителем и директором предприятия является Василий Никула из села Багна Черновицкой области.
Киевское "Укрспецтехрембуд" записано на Дмитрия Тодераша из Черновцов. До 2019 года его владельцем был Роман Спиндзак из Ивано-Франковской области.