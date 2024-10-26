Модель с OnlyFans уплатила в бюджет 13,2 миллиона

Государственная налоговая служба привлекла к декларированию доходов контент мейкера с сайта платных контент-услуг OnlyFans.

Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Органами Государственной налоговой службы Украины привлечена к декларированию гражданка "С", которая получила доходы за создание платного контента на интернет-платформе "Only Fans".

От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора", - отметил Гетманцев.

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Нардеп также отметил, что требование задекларировать доходы также распространяется на иностранные доходы от электронных платформ. Соответствующие сведения есть в Государственной налоговой службе.