Украинско-португальская экономическая комиссия проведет заседание после перерыва в шесть лет

Третье заседание украинско-португальской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 15 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Минэкономики.

Отмечается, первое заседание украинско-португальской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось 3 апреля 2009 года в Киеве. Второе заседание украинско-португальской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось 20 июня 2018 года в Лиссабоне.

"Это важное решение позволит нам углубить торгово-экономическое сотрудничество, а также привлечь португальские компании к проектам по восстановлению Украины", - - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлии Свириденко.

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По ее словам, диалог между украинским и португальским бизнесом может способствовать привлечению инвестиций и росту товарооборота.

В сообщении ведомства отмечается, что по результатам 2023 года двусторонний товарооборот с Португалией составил 293,7 млн долл и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 49,4%. Вырос и экспорт товаров из Украины, составив в 2023 году 223,5 млн долл (на 64,6% больше, чем годом ранее).

Отмечается, что рост продолжился и в этом году. За январь-август 2024 г. двусторонний товарооборот вырос на 15,1% или на 29,2 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В то же время, по словам министра экономики Португалии Педро Реиша, португальские компании проявляют активный интерес к сотрудничеству с Украиной в таких секторах, как оборона, машиностроение, легкая промышленность, аграрный сектор, фармацевтика, возобновляемые источники энергии, инжиниринг.

"Португалия также заинтересована участвовать в проектах по восстановлению Украины через свои институты по развитию, например Португальский банк развития, которые будут предоставляться на финансирование в рамках Ukraine Investment Framework. Обсудили с партнерами приоритетные для Украины сектора для привлечения инвестиций и передали Investment Guide, представленный в Берлине во время URC, содержащий описание 95 инвестиционных проектов в приоритетных сферах", - добавила Свириденко.