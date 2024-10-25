Револьверный фонд раздал 9 млн кредитов и займов столичным ОСМД и ЖСК: на что идут деньги

В Киеве шесть многоквартирных жилых домов получили кредиты и займы на сумму более 9 млн грн от коммунального предприятия "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева" (Револьверный фонд).

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его данным, договоры на получение средств оформили ОСМД и ЖСК в Днепровском, Святошинском, Печерском и Соломенском районах.

"Средства жители многоэтажек направляют на энергоэффективные работы и приобретение источников альтернативного питания. Речь идет об установке и замене домовых счетчиков, реконструкции инженерных сетей, утеплении фасадов домов и установке систем рекуперации воздуха, установке энергосберегающих дверей в местах общего пользования и тому подобное. В некоторых домах работы или уже выполнены, как например, в ОСМД "Наша оселя", или продолжаются", - сообщил Петр Пантелеев.

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Он напомнил, что в июле 2024 года Револьверный фонд заключил первый кредитный договор с ОСМД "Подвысоцкого, 6". Общая сумма кредита составляет 1,5 млн грн на утепление фасада, систему рекуперации и замену дверей.

"Количество поданных заявок постепенно растет. Большинство ОСМД, которые взяли кредит, планируют подаваться и на городской конкурс "70/30", - рассказал заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в Киеве действуют четыре различные программы для жилых домов: конкурс "70/30%" для ОСМД и ЖСК, программа "Капремонты" (для всех без исключения домов), компенсация стоимости независимых источников питания и Револьверный фонд. "Комбинируя эти программы, жители достигают более лояльных и выгодных для себя условий, улучшая свои дома и готовя дома к зиме", - пояснил Пантелеев.

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Напомним:

Револьверный фонд является специальной организацией, созданной для поддержки инициатив совладельцев многоквартирных домов Киева и их объединений для внедрения проектов энергоэффективности, капитальных ремонтов, модернизации жилых домов и их элементов на приемлемых для жителей условиях.

Деятельность фонда предусматривает и установку независимых энергоисточников - генераторов, солнечных батарей, инверторов и тому подобное.

Среди видов работ, на которые домовые общины могут получить кредит: установка или замена узлов учета воды (горячей, холодной) и тепловой энергии; установка, замена или модернизация индивидуальных тепловых пунктов; модернизация и/или замена внутридомовых инженерных сетей; модернизация систем освещения и т.д.