Золото падает в цене после рекордного роста
Цены на золото упали, поскольку некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли, которое подтолкнуло цену до рекордно высокого уровня.
Об этом сообщает Reuters.
Спотовое золото подешевело на 0,4% до 2 724,50 долл за унцию. В среду, 23 октября, цены достигли исторического максимума в 2 758,37 долл.
В этом году спотовое золото выросло на 32%. Отмечается, что это будет самым большим годовым ростом золота с 1979 года, если оно останется вблизи этих уровней.
Приближение президентских выборов в США 5 ноября, на которых, согласно опросам общественного мнения, борьба за Белый дом остается напряженной, привлекает внимание к будущим экономическим, финансовым и геополитическим рискам.
На следующей неделе инвесторы в золото будут сосредоточены на данных по инфляции и экономическому росту в США в поисках подсказок о состоянии экономики, что может увеличить волатильность на рынке драгоценных металлов.
Однако рост цен на драгоценный металл привел к снижению спроса на чувствительных к ценам азиатских физических рынках, поскольку в Китае растут скидки, а потребители в Индии покупают меньше золота в натуральном выражении.
Спотовое серебро, которое в начале недели достигло 12-летнего максимума в 34,87 долл, упало на 1,4% до 33,23 долл за унцию. Платина потеряла 1,6% до 1 009,43 долл.
Напомним:
Золото выросло на торгах в четверг, его цена превысила отметку в 2712 долл за унцию во время торгов.