Переселенцам начнут выдавать субсидию на аренду жилья, но не по всей Украине

Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект, по которому временно перемещенные лица в девяти областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Речь идет об аренде жилья в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.

"Это возможно только для договоров аренды, оформленных и зарегистрированных в специальной базе Пенсионного фонда. Субсидия на аренду жилья не повлияет на возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг", - написал Гончаренко в телеграмме.

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По его словам, норматив арендованной площади составляет 13,65 кв. м на человека, но не менее 35,22 кв. м на семью. Также субсидия будет предоставляться, если расходы семьи на аренду превысят 30% совокупного дохода.

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Уряд продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб.

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